Uuring: pool elanikest on nõus Vene energiast loobumiseks enam maksma

Kolmes Balti riigis läbi viidud Citadele panga küsitluses vastas 37 protsenti küsitletud Eesti inimestest, et on nõus küttekulude eest lühiajaliselt rohkem maksma, kui see aitab saada sõltumatuks Venemaa ressurssidest. Veel 15 protsenti märkis, et on selleks valmis, kuigi finantsiliselt osutub see neile raskeks, teatas pank.