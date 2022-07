Eestis on olnud tava, et jahutussüsteeme elamutesse ei projekteerita. Ammugi ei tehtud seda Nõukogude Liidu ajal, kuid ka praegustel uusarendustel on jahutussüsteemi olemasolu pigem erand kui norm. Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) nutikate kaugküttelahenduste lektor Igor Krupenski ütleb, et eeskätt on küsimus tasuvuses. «Jahutus on Eestis pigem luksustoode, sest meie jahutusperiood aastas on liiga lühike. Jah, praegu on meil tõesti 30 kraadi sooja, kuid selliste päevade arv ei ole eriti suur. Kortermajade puhul tähendab jahutussüsteemi välja ehitamine päris suurt investeeringukulu. Ostjad, nagu me teame, vaatavad eelkõige ruutmeetrihinda ja seepärast seda tõenäoliselt ette ei võetagi,» hindas Krupenski.