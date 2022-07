Rikkaimate inimeste varad kahanevad enneolematus tempos

Majandusportaali teatel on kõige suuremat kaotust kandnud krüptomiljardär ja kauplemisplatvormi Binance looja Changpeng Zhao, kelle varade väärtus on kahanenud ligi 80 miljardi võrra. Kui jaanuaris hinnati Zhaole kuuluvate varade väärtuseks 96 miljardit dollarit, siis krüptokrahhi tulemusena on sellest pool aastat hiljem alles jäänud «vaid» 16 miljardit.

Hiiglaslikud kaotused on tabanud ka tehnoloogiafirmade juhte ja asutajaid. Tesla juht ja kaasasutaja Elon Musk on Bloombergi arvutuste järgi kaotanud 62 miljardit dollarit, Amazoni asutaja Jeff Bezos veel miljardi võrra rohkem, 63 miljardit dollarit. Eriti halvasti on läinud Facebooki loojal Mark Zuckerbergil, kelle netoväärtus on kahanenud rohkem kui poole ehk 65 miljardi dollari võrra.

Võrreldes kahe eelmise aastaga on toimunud tabelis väga järsk suunamuutus. Eelmistel aastatel on maailma rikkaimate inimeste varandus kasvanud väga kiiresti, kuna valitsused ja keskpangad võtsid Covid-19-pandeemia järel kasutusele enneolematuid stiimulid, mis kajastusid nii tehnoloogiaettevõte kui ka krüptovaluutade hindades, kirjutab mainekas majandusleht.

Kuna nüüd tõstavad keskpangad kõrge inflatsiooniga võitlemiseks intressimäärasid, kaotavad vahepeal hoogsat lendu näidanud varad kiiresti väärtust. Tesla väärtpaber on aasta algusega võrreldes odavnenud 43 protsenti. Amazon on kukkunud tempos, mida nähti viimati dotcom'i mulli lõhkemise ajal: aasta algusega võrreldes on maailma suurima e-kaubamaja väärtpaber kukkunud 35,7 protsenti.

Kuigi kaotused on isegi maailma rikkaimate inimeste jaoks enneolematult suured, on see endiselt vaid tagasihoidlik samm varandusliku ebavõrdsuse vähendamise suunas. Musk omab endiselt planeedi suurimat varandust – 208,5 miljardit dollarit. Bezos on Bloombergi miljardäride indeksis enda 129,6 miljardi dollari suuruse netoväärtusega Muski järel teine.