Tesla tarnenumbrid jäid loodetust oluliselt tagasihoidlikumaks

Maailma kõige väärtuslikum autofirma on märtsi lõpust saadik püüdnud suurendada tootmist oma USA tehases Fremontis, et korvata Hiina tehase puudujääki. See on aga suur väljakutse, kuna mullu toodeti Shanghai tehases ligikaudu pooled Tesla sõiduautod.