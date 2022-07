Paet: Euroopa Liit peab tuumaenergeetikaski vähendama sõltuvust Venemaast

Saadikud juhtisid selles tähelepanu, et kuigi EL on kehtestanud sanktsioonid Venemaa energiasektorile, sealhulgas nafta- ja gaasisektorile, on oluline vähendada ka sõltuvust Venemaa riikliku aatomienergia korporatsiooni Rosatom tuumakütusest ja muudest kaupadest.

«Vaatamata sellele, et on nii palju juttu olnud vajadusest vähendada ELi energiasõltuvust Venemaast, on tuumaenergeetika sellest kõigest suhteliselt puutumatuks jäänud,» ütles Urmas Paet.

Energeetikavoliniku vastusest selgus, et ELis töötavate reaktorite hulgas on 18 sellist, mis põhinevad Venemaa tehnoloogial ja sõltuvad praegu täielikult Venemaa kütusetarnetest. Need asuvad viies liikmesriigis ja moodustavad ligikaudu 11 protsenti ELi tuumaenergia koguvõimsusest.