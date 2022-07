USA lennufirma pakkus reisijatele istekoha vabastamise eest viiekohalise summa

Ajakirja Inc. kolumnist Jason Aten kirjutas, et ootas Minnesotasse suunduva lennu väravas, kui Delta teatas, et otsib kaheksat vabatahtlikku, kes vahetaksid oma lennu hilisema vastu. Ateni teatel pakkus vedaja kompenatsiooniks 10 000 dollarit kõigile, kes olid nõus oma istekohast loobuma.

Aten ütles Fortune'ile, et tema kaheksaliikmeline reisiseltskond ei tõstnud kohe kätt üles, kuna nad esialgu ei teadnud, kui palju vabatahtlikke otsitakse. «Kui meile oleks kohe öeldud, et neil on kaheksat inimest vaja, olnuks me silmapilkselt nõus,» ütles ta meediaväljaandele. «Kui sai selgeks, et neil oli vaja kaheksat loobujat, oli neli-viis inimest juba enda kohast loobunud.»