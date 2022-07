TTJA: lennureise broneerides arvesta lennujaamas toimuvaga

Segaduse ja suurte rahvahulkade põhjusteks on enamasti lennunduses esinev personalipuudus. Reisija õigused on kaitstud vastava määrusega, kuid praegusel keerulisel ajal tasub lisaks oma reisijaõiguste tundmisele lennureisi planeerides arvestada ka lennujaamades toimuvaga, märkis TTJA tarbija ja ettevõtjate nõustamise osakonna juhataja Kristina Tammaru pressiteates.

Reisi broneerimisel on Tammaru sõnul soovitatav kasutada otselendu, kuid sellise võimaluse puudumisel tuleks kogu reis broneerida ühe ja sama lennufirma kaudu, et vältida erinevate lendude kokku sobitamist. Ühe lennufirma poolt broneeritud reisi puhul on tegemist broneeringu viitega ehk ühtse piletiga seega lennule mitte jõudes vastutab selle eest lennufirma.