Warren Buffet suurendab naftasektorisse tehtud panuseid

Kokku on Berkshire'il 163,4 miljonit Occidentali väärtpaberit, mis on väärt umbes umbes 9,9 miljardit dollarit. Lisaks on Berkshire'il veel ka ostuõigus 83,9 miljoni Occidentali aktsia ostmiseks viie miljardi dollari eest.

Occidentali aktsia hind on tänavu enam kui kahekordistunud, kuna kasu on lõigatud nii Berkshire’i ostudest kui ka naftahinna tõusust.

Berkshire'i investeeringud naftatootjasse on tekitanud turul ka spekulatsioone, et Buffettil võib olla plaanis Occidental välja osta. Truist Securities'i analüütik Neal Dingmann kirjutas juuni lõpus avaldatud aruandes, et näeb Berkshire'il head võimalust firma üle võtta, lisades, et ost aitaks Berkshire'il enda energiaportfelli mitmekesistada, vahendab Reuters.