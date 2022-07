Ryanairi ja Easyjeti töötajad pikendasid streiki, SASi piloodid loodavad läbirääkimistele

Streik kahes odavlennufirmas langeb kokku Euroopa koolide suvevaheaja algusega, mistõttu on see põhjustanud tõsist peavalu nii reisikorraldajatele kui lennundussektorile.

SAS tahab kärpida

Tähtajatu tööseisak pidi algama möödunud kolmapäeval, kuid lükati laupäevani edasi. Nüüd pandi see ootele esmaspäevani, ehkki on võimalik, et läbirääkimisi veel pikendatakse.

Piloodid on marus töötasu vähendamise üle osana restruktureerimisplaanist, mis juhatuse sõnul on hädavajalik ettevõtte püsimajäämiseks.

Nelja aasta eest SASist lahkunud Norra teatas teisipäeval, et on nõus saama taas lennufirma osanikuks, lubades SAS-il konverteerida võlg aktsiateks.

Käesolev suvi on kujunemas lennundussektorile raskeks. Lennufirmad ja lennujaamad koondasid COVID-19 pandeemia puhkedes suure osa oma töötajatest, kuid on nõudluse taastudes avastanud, et töökäsi on puudu ja see põhjustab ummikuid.