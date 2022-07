Rootsi suurim elektritootja: ainult väga suured vihmasajud saavad olukorda leevendada

Rootsi riikliku energiafirma teatel on kõrge börsihinna tuules kerkinud rekordkõrgustesse ka Rootsi tähtajaliste elektrilepingute hinnad.

Börsihinnad on aga laes, sest tuuleenergia tootmises on olnud suured kõikumised, elektriimport Venemaalt on peatunud ning hüdroelektrijaamade tootmine Põhjamaades on olnud nõrk, teatab Rootsi energiahiid.

«Neil põhjustel jäävad elektrihinnad kõrgeks ja tekib suuri päevasiseseid kõikumisi. Vaid tõeliselt suured pikalt kestvad vihmad sügisel võivad olukorda veidi parandada,» ütles Vattenfalli elektrituru ekspert Peter Strandberg pressiteate vahendusel.

Kuigi hüdroreservuaaride tasemed on tõusnud kõigis Põhjamaades, on olukord jätkuvalt tavapärasest halvem. Eriti kehv on seis Lõuna-Norras (NO2), kus veehoidlate täituvus jääb 10-20 protsendi vahele, kirjutab Ilta-Sanomat.

Olukorda Skandinaavia ja ka Baltikumi elektriturul halvendab ka Soome tuumaenergiafirma Teollisuuden Voima teadaanne, et Olkiluoto tuumajaama kolmanda reaktori (1600 MW) käivitamine nihutatakse detsembrisse. Algselt pidi tehas püsivalt tööd alustama septembris, mis oleks aidanud sügisel ja talvel elektrihindu piirkonnas alla tuua.

Soome energiaagentuuri peadirektori asetäitja Antti Paananeni kinnitas samuti, et elektrihinnad jäävad tõenäoliselt kõrgeks aasta lõpuni. «Venemaa import on lõppenud, seega on sisuliselt 1300 megavatti puudu. Ka veetasemed pole oluliselt paranenud,» ütles Paananen Ilta-Sanomatele. «Soome tuuleenergia võimsus on küll üle 3000 megavati, kuid tuuleenergia varieeruvus on suur,» lisas energiaekspert.