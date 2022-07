Euroopa kõige väärtuslikum idufirma kärbub tohutu kiirusega

Rootsi «osta kohe, maksa hiljem» makselahenduse hiiglane on uue raha kaasamisel sattunud tõsistesse raskustesse. Kui mullu juunis saadi Jaapani investeerimishiiult Softbank rahastust 45,6 miljardi dollari suuruse väärtuse pealt, siis veidi enam kui aasta hiljem on sellest järel vaid riismed.

Märke, et Klarna väärtus hinnatakse uue rahastusringi järel alla, hakkas tulema mai lõpus, kuid esmalt räägiti 30 miljardi dollari tasemest. Juuni lõpus kirjutas aga Wall Street Journali (WSJ), et Klarna väärtus on langemas 15 miljardile dollarile. Eile tuli WSJ välja uue infoga, öeldes, et läbirääkimisi peetakse juba 6,5 miljardi tasemel. See tähendaks, et võrreldes 2021. aasta juuni rahastusvooruga kahaneks ettevõtte väärtus 40 miljardi võrra.