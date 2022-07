USA suurim pank: nafta hind võib kerkida stratosfäärilistesse kõrgustesse

G7 riigid on praegu välja töötamas keerulist mehhanismi, et kehtestada Vene naftale hinnalagi. Kuid arvestades Moskva tugevat eelarvepositsiooni, võib Venemaa endale lubada toornafta tootmise kärpimist ka 5 miljoni barreli võrra, ilma et see nende majandust liigselt kahjustaks, kirjutasid JPMorgani analüütikud enda klientidele saadetud teates.

«Kõige ilmsem ja tõenäolisem risk Vene naftale kehtestatava hinnalae puhul on see, et Venemaa võib otsustada sellega mitte kaasa minna ja vähendada kättemaksuks eksporti,» kirjutasid analüütikud. Seega on tõenäoline, et Venemaa valitsus vastab hinnalaele toodangu vähendamisega, et tekitada Läänele valu, lisasid eksperdid.