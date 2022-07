Moskva: Ungari Paksi teise tuumajaama ehitus võib alata septembris

Minister lisas, et valitsus töötab selle nimel, et saada riigi tuumaenergiaametilt puuduvad load, mis võimaldavad tegelikul ehitusfaasil edasi minna.

Märgitakse, et 2030. aastaks on kavas kasutusele võtta kaks uut TEJ-plokki, mis tõstavad jaama võimsuse praeguselt kahelt tuhandelt MW-lt 4,4 tuhande MW-ni.

Samal ajal teatas Rosatom, et Ungaris asuva Paks-2 tuumaelektrijaama ehituse algus on kavandatud septembrisse. «Praegu käivad objektil ehitus- ja paigaldusbaasi objektide rajamine ning ettevalmistavad pinnasetööd. Septembrini on plaanis üle minna otsese ehituse järku,» seisis ettevõtte teates.