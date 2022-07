EK tegi ettepaneku anda Ukrainale miljard eurot rahalist abi

Reedene ettepanek on osa Euroopa Liidu jõupingutustest, et aidata Ukrainal katta oma otseseid rahalisi vajadusi, mis tulenevad Venemaa sõjast Ukraina vastu. Abi on lisaks Euroopa Liidu poolt juba antud toetusele, sealhulgas 1,2 miljardi euro suurusele erakorralise makromajandusliku finantsabi laenule, mis maksti välja aasta esimesel poolel. See teeb alates sõja algusest Ukrainale antud makromajandusliku finantsabi kogusummaks 2,2 miljardit eurot ja peaks ulatuma lõpuks 10 miljardi euroni, kui Ukrainale antava erakorralise makromajandusliku finantsabi kogupakett käiku läheb.