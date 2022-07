SUUR ÜLEVAADE ⟩ Eestist on kõrgem bensiiniaktsiis ainult kolmes ELi liikmesriigis

Õliühingu tegevjuhi Mart Raamatu sõnul on olukord siinsel kütuseturul niivõrd vilets, et tarbimine väheneb, kusjuures eriti nendes piirkondades, kus inimeste sissetulek on madalam. Ja siin pole midagi imestada, sest praegu kehtivad Eestist kõrgemad mootoribensiini maksumäärad ainult kolmes liikmesriigis – Soomes, Taanis ja Kreekas.

«Kuna mootoribensiini tarbijad on valdavalt eraisikud, siis ilmselt meie valitsus arvab, et Eesti inimesed peavad maksma sisuliselt ELi kõige kõrgemaid kütusemakse,» lausus Raamat. «Mootoribensiini müüginumbrid näitavad, et eriti on kõrged hinnad mõjunud just maapiirkondade inimeste tarbimisele. Seega mõjutab otsus aktsiisilangetusest loobuda kõige enam just vähem teenivaid maainimesi, kelle jaoks auto on vahend igapäevase eluks vajaliku liikuvuse tagamiseks.»