Tanker tunnistas õllede Leedu päritolu ametlikult üles

Alkoholiregistris on Leedu nüüd märgitud päritoluriigiks/lähtekohaks õlledel Sauna Lager, Tume Lager ja Kerge IPA.

Postimees kirjutas aprilli keskel kahtlusest, et Tankeri uus preemium-õllesari, mida firma reklaamis kui Jüri tehases toodetud, on purki villitud hoopis Leedus. Õllepurkide põhjadel olevad tehasekoodid olid äravahetamiseni sarnased koodidega, mis trükitud Leedu Kalnapilise õlletehase toodetud Mõisakeldri õllele. Kalnapilise tehas kuulub Taani õlletootjale Royal Unibrew, mis omab läbi kohaliku filiaali Royal Unibrew Eesti OÜ ka Tanker Breweryt.

Mai keskel selgus, et pärast Postimehe artikli ilmumist alustas põllumajandus- ja toiduamet menetlust ja ilmnes, et pruulimine ongi osaliselt toimunud kurikuulsas Leedu Kalnapilise tehases. Kuigi osaliselt toodeti uusi õllesid (Sauna Lager, Tume Lager, Kerge IPA ja alkoholivaba Sauna Lager) ka Eestis, siis villitud, pruulitud ja kääritatud on neid ka Leedu tehases. Alkoholiregistrisse valeandmete esitamise eest alustati Tankeri omanikfirma suhtes menetlust. PTA edastas kahtluse ebaausate kaubandusvõtete kasutamise kohta ka tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametile (TTJA).