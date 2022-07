Kaos lennunduses üha süveneb

Tuhanded tühistamised, hilinemised ja tundidepikkused järjekorrad lennujaamades – see on reaalsus, millega reisijad peavad sel suvel lennupileteid soetades arvestama. Tuleb olla valmis, et sihtkohta jõudmine või koju naasmine ei pruugi toimuda sugugi sel kellaajal või isegi mitte päeval, mis lennugraafikus kirjas ning seda eriti neil, kelle reis on ümberistumistega. Kiiret lahendust probleemidele ei paista, pigem vastupidi.

Igapäevaselt lisandub teateid töötajate nappusest ja uutest streikidest. Viimane neist tuli täna Prantsusmaalt, kus Pariisi Charles de Gaulle'i lennujaama töötajad streigivad nii täna kui homme, ja et torm oleks ikka täiuslik, siis ähvardab prantslasi ja nende külalisi ka üleriigiline raudteelaste streik.

Eesti naabrusest tulid halvad uudised SAS-ilt, mille piloodid plaanivad juba laupäeval samuti streiki alustada. Norra ajaleht VG kirjutab, et sealsed meeskonnad on valmis õiglaste tingimuste saamiseks lennufirma kasvõi pankrotti ajama. «Meil on selg vastu seina ja meil pole praegu muid võimalusi,» nentis Norra SASi pilootide ühenduse juht Roger Kloxet.

Kui täna õhtuks kokkuleppele ei jõuta, on oht, et laupäeval streigib ligi 900 SASi pilooti. Neist 400 on norralased. Kui streik toimub, tuleb nädalavahetuse lennud tühistada. Arvatakse, et streik mõjutab ligikaudu 250 lendu ja 45 000 reisijat.