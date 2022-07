EY sai Eestis kaks uut partnerit

EY partneri Ranno Tingase sõnul Erki ja Siim professionaalid, kes on tänu oma kogemustele ning heale kontaktile klientidega saavutanud palju. «Nad on EY-d esindades jõudnud oma karjääri kõige olulisemasse etappi. Mõlema värske partneri eesmärk on alati olnud püüelda parema töömaailma loomise poole. Kliente ja meeskondi toetavad dünaamilised juhid on edu saavutamisel üliolulised,» lausus ta.

«Partneriks olemine on väga suur vastutus eriti seetõttu, et auditivaldkonnas on praegu keerulised ajad,» sõnas Erki Usin. «Üks suurimaid probleeme on kvalifitseeritud ning heade kogemustega tööjõu leidmine – tööjõu puudus omakorda mõjutab vaikselt teenuse hinda. Lisaks avaldab turule mõju ka audiitoritele seatud regulatsioonide pidev karmistumine.»

Erki Usin töötas EY-s aastatel 2003-2010 ning liitus taas 2020. aastal. Erki on tegutsenud auditeerimise ja nõustamise alal juba rohkem kui 23 aastat. Ta on teinud koostööd paljude Eesti ja rahvusvaheliste ettevõtetega, ennekõike tarbekaupade ja teenuste, kinnisvara- ning tootmissektori, aga ka teiste valdkondade klientidega. Finantsauditite kõrval on Erkil pikaajalised kogemused ka siseauditi ja riskijuhtimisega seotud teenuste valdkonnas.