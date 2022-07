Õliühing: vaid Pärnu- ja Harjumaa elanikud suudavad kütust osta

Suuremal määral on tarbimine vähenenud piirkondades, kus inimeste sissetulek on madalam, märgib kütusesektori esindusorganisatsioon Eesti Õliühing.

Mai müüginumbrid näitavad, et enim – 13–14 protsenti – on tarbimine langenud kolmes kõige madalama keskmise sissetulekuga maakonnas, Ida-Virumaal, Valgamaal ja Võrumaal. «See on arusaadav, et rekordilised tanklahinnad mõjutavad just madalama sissetulekuga inimesi,» kommenteeris Raamat.