Sõõrumaa jääb kohtumisele ajakirjaniku ja fotograafiga elegantselt pool tundi hiljaks, kuna Foruse töökoosolek venib oodatust pikemaks. Kuigi uue äri käimalükkamisega kaasnevad ilmselt pinged, ei paista neid Sõõrumaa lõõgastunud olekust sugugi välja. Juhatanud külalised oma kabinetti ja haaranud kätte kohvitassi, asub ta justkui veidi äraolevalt uue ettevõtmise kontseptsiooni selgitama. «Siin on enam-vähem niimoodi, et takso on põhiplatvorm. Sellel on alati kasvamisel piirid ees, ja siis saab teisi teenuseid sinna peale teha. Kui üks klient on näiteks Bolti äpi kasutaja, siis suure tõenäosusega tellib ka sööki ja autorenti sealt.»