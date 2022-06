See nädal on Wise’ile olnud üldse must. Esmaspäeval tuli teade, et Suurbritannia finantsjärelevalve alustas ettevõtte kaasasutaja ja tegevjuhi Kristo Käärmanni (pildil) suhtes uurimist, kahtlustades, et ta jättis aastail 2017–2018 tasumata 720 000 Suurbritannia naela (850 000 euro) ulatuses makse.