Graafik ⟩ Eesti meemiaktsiatel oli nukker poolaasta

Võib üsna kindel olla, et neil tuhandetel väikeinvestoritel, kes eelmisel ja sel aastal innukalt uute börsiettevõtete, eriti alternatiivbörsi First North ettevõtete aktsiate avalikel esmaemissioonidel (IPO) osalesid, on meel mõru, sest esimesel poolaastal on uustulnukate käekäik üsna kehv.