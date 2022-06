Swedbank: jaekaubanduse väljavaade on kiiresti halvenenud

Tarbijate kindlustunne hakkas Mertsina selgitusel nõrgenema möödunud aasta sügisel, kuid viimastel kuudel on kukkumine olnud väga kiire. Kuigi kindlustunde ajalist võrdlust rikub selle mõõtmisel hiljuti toimunud metoodika muudatus, on tarbijate kindlustunde üldine näitaja siiski oluliselt nõrgenenud, aga inimeste kindlustunne kestvuskaupade ostmiseks jätkuvalt tugev.

Mertsina lisas, et esimeses kvartalis kasvas keskmine palk veidi üle kaheksa protsendi ning esialgsetel andmetele aprillis ja mais kiirenes palgakasv kahekohaliste numbriteni. Inflatsioonile on hoogu juurde andnud ka kiire palgakasv, kuid palgakasvust tugevam on olnud hinnakasv, mis hoiab languses ostujõudu. «Reaalpalk ehk palk, milles on hinnakasv arvesse võetud, läks langusesse möödunud aasta novembris ehk juba kaheksa kuud tagasi,» lisas ta.