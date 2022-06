Citadele: järgmised kaks aastat tulevad Balti riikidele rasked

Āboliņš märkis, et viimastel kuudel on Balti riikide majanduste kasvuprognoose 2022. aastaks vähendatud ning tänavune kasv võib kõigis kolmes Balti riigis jääda 2 protsendi kanti. «Hea uudis on see, et praegu on majanduslik olukord endiselt hea. Majapidamiste kulutused kasvavad, COVID-19 piirangud on tühistatud, leibkondadel on säästud ja tõusvaid energiahindu kompenseeritakse valitsuse toetusmeetmetega. Samal ajal väheneb tööpuudus tööturul, palgad tõusevad ja sõja negatiivsed mõjud Ukrainale pole veel tunda,» märkis ta.