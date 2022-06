Sotsid: Üksikvanema toetus tõuseb 60 euro võrra

Ränkade hinnatõusude mõjul on paljud ühe vanemaga pered muutunud Küti sõnul veelgi haavatavamaks, mistõttu algatasid sotsiaaldemokraadid mai alguses riigikogus eelnõu üksikvanema lapse toetuse suurendamiseks. «Nüüd seisime valitsuskõnelustel üksikvanema toetuse mitmekordistamise eest. Kindlasti on üksikvanematega perede jaoks tegu läbimurdelise otsusega, mis aitab neil paremini toime tulla ja vaesust vähendada. Ma väga loodan, et üksikvanemad ei tunne enam, et riik on nende lapsed hüljanud. Iga laps loeb, iga laps on oluline,» lisas Kütt, kes on riigikogu sotsiaalkomisjoni aseesimees.