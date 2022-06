Europol sai loa kõikide inimeste tegemisi piirmatult jälgida

Käesoleva nädala teisipäevast hakkas kehtima Euroopa Liidu määrus, millega Europol sai sisuliselt õiguse kõikide eurooplaste tegevusi valimatult uurida, täpsemalt õiguse kõikide eurooplaste andmeid massiliselt salvestada ja töödelda, vahendab heise.de. Tegelikult oli Europolil see õigus ka varem - aga sel juhul pidid politseiametnikud põhjendama, et jälitustegevuse alla sattunud isikut ka tõesti milleski halvas kahtlustatakse. Alates sellest nädalast võib jälitustegevusi teha ka nii - öelda igaks juhuks. Euroametnikud põhjendasid lisaõiguste andmist võitlusega terrorismi ja raske kuritegevuse vastu.

Andmekaitseaktivistid kritiseerivad seda sammu teravalt, sest uue seadusega legaliseeritakse selline käitumine ka tagantjärele. Probleeme tekitab selline massiline andmete salvestamine ja kasutamine seetõttu, et europoli ametnikud ei pruugi suurte andmekogude analüüsiga enam ülevaadet omada, miks inimesed andmemustrisse satuvad ning on oht, et mitte milleski süüdi olevad inimesed, näiteks kuritegude ohvrid või tunnistajad niimoodi ebaõigaselt Euroopa Liidu üleselt kriminaalse tegevusega seotuks kuulutatakse - niimoodi ütles seda Euroopa Liidu andmekaitse eest vastutav Wojciech Wiewiórowski juba 2020. aastal,