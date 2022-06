Elektrilevi tõstab ampripõhist liitumistasu ligi 30 protsenti

Alajaamast kaugemal asuvatele liitujatele jääb tasu jätkuvalt tegelike kulude põhiseks, teatab ettevõte.

Muudatus ei mõjuta kliente, kes on liitumislepingu või taotluse esitanud enne 14. juulit ega neid, kelle liitumine on valmimas või lepingupakkumist ootamas.

2015. aastast muutumatult kehtinud ampritasu on hetkel 156 eurot amper, pärast hinnatõusu 198 eurot amper, teatas Elektrilevi.

Ettevõtte sõnul on 2021. aasta lõpust alates elektrivõrgus tehtavate tööde hinnad tõusnud ligi 25 protsenti. Kallinenud on nii ehitustööde ning elektriseadmete ja -materjalide maksumused ning suurt mõju on avaldanud Ukraina sõjast tingitud metallide ja materjalide hinnatõus.

«Ampripõhise liitumise hind on viimased seitse aastat olnud muutumatu. Ukraina sõda ja üldine heitlik olukord maailmaturgudel on mõjutanud ka meid ja lepinguid meie partneritega. Teenuse kvaliteedi tagamiseks on ampritasu tõus hädavajalik,» ütles Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm pressiteates.

Elektrilevi teatel mõjutab neid lisaks ehitustööde ja materjalide hinnatõusule ka kõrge elektrihind, kuna ettevõte on üks suuremaid elektritarbijaid Eestis, tarbides aastas ligi 300 gigavatt-tundi elektrit, mis on vajalik elektrivõrgu töös hoidmiseks.