Hiina ostab üha hoogsamalt kokku Venemaa sütt

Mereteed pidi liikuvad Venemaa söetarned Hiinasse kasvasid juuni esimese 28 päevaga aastataguse perioodiga võrreldes 55 protsenti, 6,2 miljoni tonnini. Hiina import tervikuna vähenes aga 96 miljoni tonnini, mis on 13,6 protsenti vähem kui aasta varem.

«Vaatamata väiksemale nõudlusele ja suuremale kodumaisele söetoodangule on Hiina alates 2022. aasta maist ostnud Venemaalt oluliselt enam kivisütt,» ütles S&P Global Market Intelligence'i asedirektor Pranay Shukla CNBC-le. «Seda seetõttu, et Venemaa on pakkunud kehtivatele rahvusvahelistele söehindadele väga suuri allahindlusi,» lisas Shukla.