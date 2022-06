Koroonakriisis räsida saanud R-Kiosk jätkab uljast laienemist

Võimalus hakata ettevõtjaks

Ilvese sõnul ettevõte sel aastal kasumit veel ei prognoosi. «Tahame jätkata intensiivset laienemist ning investeeringuid poodidesse ja kohvikutesse,» sõnas Ilves. «Lisaks uutele väikepoodidele ja kohvikutele võtame tööle uusi inimesi ning kasvanud on ka palgafond. Samuti suurenevad värbamis- ja koolituskulud.»

Ilves lisas, et töökäte puudus on hakanud kaubanduses tasapisi leevenema. «Vabade töökohtade arv on võrreldes kevadega vähenenud. Ühest küljest lubavad kasvavad käibed töötajatel rohkem boonuseid teenida, teisest küljest on üldine majandusolukord muutunud ebastabiilsemaks, mis tähendab, et inimesed enam oma töökohast niivõrd kergekäeliselt loobu ja hindavad rohkem stabiilsust.»

«Paljud ei tea, et R-Kioski poodi või Caffeine kohvikut saab pidada läbi frantsiisi,» märkis Ilves. «Võtame enda kanda suure osa frantsiisivõtjate muredest, alates tehnikaga varustamisest ja turundusest kuni raamatupidamiseni, liiati pole vaja algkapitali, mistõttu on see ettevõtjale väga turvaline valik ettevõtlusega alustamisel.»

Eestis tegutses 2021. aasta lõpu seisuga 11 Caffeine’i kohvikut ning 90 R-Kioski mugavuskauplust, nendest 15 frantsiisipidajate käe all. Sel aastal plaanib ettevõte avada poed ja kohvikud Eestis kaheksas uues asukohas.