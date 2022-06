Unistus odavast elektrist purunes pihuks ja põrmuks

Põhjuseid, miks Skandinaavia ja Baltikumi elektriturul olukord pingeline püsib, on mitu. Esmalt see, et fossiilsete kütuste põletamine on muutunud väga kalliks. Näiteks idanaabri gaasitarnetega manipuleerimise tõttu on Euroopa gaasibörsil TTF kerkinud hind aastatagusega võrreldes kuus korda. See tähendab automaatselt, et gaasist elektri tegemine on praegu mitu korda kallim kui mullu.