Powell: inflatsiooni ohjeldamine võib tööturgu kahjustada

Powell avaldas kolmapäeval Euroopa Keskpanga (ECB) korraldatud foorumil Portugalis lootust, et keskpank suudab siiski saavutada niinimetatud pehme maandumise – tõsta intressimäärasid piisavalt, et jahutada majandust ja ohjeldada tarbijahindade tõusu ilma majanduslanguse ja järsult kasvava töötuseta.

«Usume, et suudame seda teha. See on meie eesmärk,» lausus ta, kuid lisas, et Venemaa kallaletung Ukrainale on teinud selle kaubanduse häirimise ja toidu, energia ja kemikaalide kallinemise tõttu raskeks.

«See on muutunud raskemaks,» ütles ta. «Teed on läinud kitsamaks.»

ECB ja Föderaalreserv reageerisid aasta tagasi kiirenema hakanud inflatsioonile aeglaselt, uskudes, et hinnatõus on ajutine ja tuleneb tarnehäiretest, mille põhjustas majanduse ootamatult kiire taastumine koroonaviiruse pandeemiast.

Inflatsioon jätkas aga kiirenemist ja märtsis tõstis Föderaalreserv baasintressi poole protsendipunkti võrra, juunis koguni 0,75 protsendipunkti võrra.

Euroopa Keskpank on teatanud, et tõstab intressimäärasid esimest korda üle 11 aasta juulis ning seejärel uuesti septembris.

Ökonomistid on mures, et kõrgemad intressimäärad võivad viia majanduse langusesse.

Powell märkis aga, et USA tööturg on hetkel tugev: töötuse määr on poole sajandi madalaima 3,6 protsendi juures ning enamikul majapidamistel ja äridel on küllalt sääste.