Bolti välismaalastest kullerid pole maksukohustusest kuulnudki

Bolt kinnitas tänases Postimehe artiklis, et teenistuselt maksude tasumine on kullerite enda asi ja ettevõte on vaid vahendaja ning selle eest ei vastuta. Paraku on paljud kullerid välismaalased ega ole kursis Eesti maksusüsteemiga, selgus tänastest vestlustest toidu klientideni toimetajatega. Kullerid enda nimesid avaldada ei soovinud.