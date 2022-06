Euroopa Komisjon annab liikmesriikidele Ukraina sõja mõjudega hakkamasaamiseks abi

​«EL on Venemaa jõhkra agressiooni vastu võitlemisel Ukrainaga igati solidaarne. ELi liikmesriigid on vastu võtnud miljoneid ukrainlasi, kes põgenevad selle sõja eest, kuid liikmesriigid peavad tegelema ka selle majanduslike tagajärgedega, näiteks lisakulude ja tarneahelaga seotud raskustega. Tänasel ettepanekul on oluline humanitaar- ja majanduslik eesmärk: täiendada ELi toetust Ukraina põgenikele ja lihtsustada liikmesriikide tööd, kui nad viivad ellu olulisi ELi rahastatud projekte, mis on praegu edasilükkumise ohus. Selleks muudame ELi ühtekuuluvuspoliitika eeskirjad lihtsamaks ja paindlikumaks, järgides samas usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtteid ja täites rohelise kokkuleppe eesmärke,» lausus komisjoni juhtiv asepresident Valdis Dombrovskis.