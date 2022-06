SEB uuring: autosid ostavad noored ja jõukad

«Kõige enam mitme auto omanikke leidus parimas tööeas (35–54 aastat) eestimaalaste hulgas, kelle sissetulek on üle 1700 euro kuus. Vähemalt üks auto on 83% Eesti peredes,» ütles SEB Liisingu juht Rein Karofeld.

Autot ostavad sagedamini noored ja jõukad

Küsitlusest selgub, et mida nooremad on vastajad, seda vähem aega on möödunud nende viimasest autoostust. Paistab silma ka tendents, et vanemad inimesed ei vaheta autosid nii tihti, sest mida vanem oli vastaja, seda rohkem oli aega oli möödunud viimasest autovahetusest.

Auto ostmine on kulukas ja suur ettevõtmine. Mida tagasihoidlikum on sissetulek, seda põhjalikumalt seda sammu kaalutakse. Seevastu need leibkonnad, kelle majanduslik hakkamasaamine on parem ning sissetulekud kõrgemad, vahetavad ka autosid julgemini ja tihemini: nende viimasest autoostust on möödunud lühem aeg kui madalama sissetulekuga peredel, samuti eelistatakse uut autot kasutatud autole.