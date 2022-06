Britid ähvardavad energiakriisi ägenemise korral mandrile suunduvad gaasitorud kinni keerata

Euroopa gaasiettevõtted on samas pöördunud Ühendkuningriigi poole palvega teha koostööd EL-iga ja hoiatanud, et võrkudevaheliste ühenduste sulgemine võib pikaajalise gaasipuuduse korral anda tõsise tagasilöögi. ELi energiaettevõtted soovitavad brittidel sellest meetmest loobuda, sest suvel liigub gaas küll mandrile, kuid talvel jälle suurtes kogustes Ühendkuningriigi suunas.

Alates märtsist on kaks Suurbritanniat Belgia ja Hollandiga ühendavat merealust torujuhet töötanud maksimaalse võimsusega, eksportides mandrile 75 miljonit kuupmeetrit gaasi päevas, et Euroopa saaks oma gaasihoidlaid täita. Ühendkuningriigil on gaasihoidlaid vähe, nii et ülemäärased tarned suvisel madalhooajal, sealhulgas veeldatud maagaas (LNG), saadetakse mandrile.