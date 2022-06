Nokian Reenkat ja Michelin lahkuvad lõpuks Venemaalt

Nokian Renkaat järgneb sarnasele käigule, mille tegi teisipäeval nende Prantsusmaa konkurent Michelin, kes teatas, et lahkub Venemaalt ja annab oma Venemaa tegevuse üle kohalikule juhtkonnale.

Nokian Renkaat, mis valmistas 80 protsendi ulatuses sõiduautorehve naaberriigis Venemaal, teatas, et kaalub erinevaid väljumisvõimalusi. «Protsessi käigus võetakse arvesse kohalikke töötajaid ja õigusakte,» ütles ettevõte oma avalduses.

Ettevõte on jätkanud oma Soome ja Ameerika Ühendriikide tehaste tootmisvõimsuse suurendamist, et tagada oma toodete varustatus, ning on otsustanud investeerida täiesti uutesse tehastesse Euroopas.