Tallinn jõudis ettevõtjasõbralikkuse indeksis kümnendale kohale

Tajutud ettevõtlussõbralikkuse edetabelis on tänavu esikohal Tšehhi pealinn Praha. Rumeenia Transilvaania piirkonna keskus Cluj-Napoca on targa linna arengu poolest esikohal ja Tallinn selles kategoorias teine. Varssavi on esikohal infrastruktuuri ja ühenduvuse poolest ning Poola lääneosa linn Poznań kohaliku omavalitsuse toetuste poolest. Ungari pealinnal Budapestil on piirkonna tugevaim kaubamärk, Serbia pealinnal Belgradil on indeksi järgi suurim majanduslik potentsiaal, Poola suuruselt kolmandal linnal Łódźil parim ärikliima ja Ukraina pealinnal Kiievil parim talendipotentsiaal.