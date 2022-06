Arenguseire Keskus: tööle asumine aitab sõjapõgenikel kiiremini lõimuda

«Venemaa-Ukraina sõja kulg, sellega seotud rändevood ja põgenike Eestisse jäämise kestus on praegusel hetkel prognoosimatud,» ütles Arenguseire Keskuse ekspert Johanna Vallistu. «Seepärast peame töötama küll põgenike kodumaale naasmise nimel, kuid olema samal ajal valmis selleks, et see ei juhtu niipea. Et Eesti saaks ühiskonnana selles olukorras hakkama, peame püüdma kiiresti aidata põgenikel sulanduda meie igapäevaellu.»