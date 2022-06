Ühistranspordikeskus tõstab Harjumaa bussiliinide hindu 20 protsenti

Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse tegevdirektori Andrus Niliski sõnul on piletite hinnatõusu peamine põhjus üleüldine hindade kallinemine, eriti mõjutab ühistransporditeenuse kulusid kütuse hinna tõus. Näiteks sel aastal on diislikütuse hind tõusnud 60 protsenti. Senised piletihinnad on kehtinud alates 2018. aasta 1. juulist, nelja aastaga on aga kulutused teenuse osutamisele Niliski sõnul oluliselt suurenenud.