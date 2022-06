Rikkad ameeriklased ostavad kuldviisasid Euroopasse

Kui 19. ja 20. sajandil mindi Ameerika Ühendriikidesse unelmat otsima, siis nüüd on trend vastupidine. Alates eelmisest finantskriisist, mil sealne elu on muutunud üha stressirohkemaks ja kallimaks, investeerivad ameeriklased üha rohkem ja rohkem nn kuldviisadesse, et soetada teine kodu ja teise riigi pass ning koguni kodakondsus. Kõige populaarsemad sihtriigid on Portugal, Kreeka ja Hispaania.