Jaeketid nägid jaanipühadel võimsaid müüginumbreid

Kaupluste müüginumbrid kasvasid enim Eestimaa paikades, kus toimusid suuremad jaanituled. Tarbimisele aitas kaasa pikk pühadeperiood ning koroonapiirangute vaba olemine. Samas on ka taimsed alternatiivid ja alkoholivabad joogid on Rimi statistikas mõnda aega näidanud kasvutrendi.

Maxima turunduse ja avalike suhete osakonna juht Tiia Schapel kommenteeris BNS-ile, et viimaste aastate jaanipäevapidustusi on palju mõjutanud koroonapandeemia ja sellega seotud piirangud. 2020. ja 2021. aastal oli jaaniaeg teistsugune, kuna suuri kogunemisi ei toimunud ja seda kajastasid ka müüginumbrid. Tänavuse aasta jaaninädala käibe kasv ei olnud tavapärase ajaga võrreldes nii suur kui see oli enne 2020. aastat, kus see jäi ligi 10 protsendi juurde.