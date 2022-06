KOALITSIOONIKÕNELUSED ⟩ Tulumaksuvaba miinimum tõuseb 654 euroni

«Oleme sisuliselt kokku leppinud, et maksuvaba tulu määr tõuseb kuus 500 eurolt 654 euroni, mis on täna ka miinimumpalk. See tähendab, et keskmise ja madala palgaga inimeste sissetulek kasvab aastas kuni 372 euro võrra,» rääkis Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets.