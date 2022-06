SEB tõstab osade pangakontorites pakutavate teenuste hindu

Lisaks uuele hinnakirjale jõustuvad 1. septembrist muudatused ka SEB üldtingimustes, deebet- ja krediitkaardi ning ärikliendi internetipanga lepingutingimustes. Üldtingimusi on täiendatud, et paremini juhtida ja maandada riske, mis on seotud rahapesu ja terrorismi rahastamisega ning rahvusvaheliste sanktsioonidega.