Raha jäi nii-öelda kinni, kuna USA rahandusministeerium sulges viimase kanali, mille kaudu USA võlakirjaomanikud Venemaalt makseid said. Veidi hiljem langes ka Venemaa makseid tegev amet Euroopa Liidu sanktsioonide alla. Seepeale teatas Venemaa, et loeb maksed tasutuks ka siis, kui need on tehtud rublades.