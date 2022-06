Taavet Hinrikus ja Sten Tamkivi asutasid veerandmiljardilise riskikapitalifondi

Varajase staadiumi riskikapitalifondil on lisaks kahele eestlasele veel kaks asutajat. Ian Hogart on kaas­asutaja kontserdiinfot pakkuvas idufirmas Songkick, mille omandas 2017. aastal muusikatööstusgigant Warner Music Group, ning Khaled Heliou oli neli aastat Saksamaa videomängude arendaja Bigpoint tegevjuht.

Sten Tamkivi sõnul on fondi eesmärgiks hakata skaleerima ehk suureks tegema investeerimisviisi, kus investorid, kes on ise ettevõtteid ehitanud, investeerivad järgmise laine ettevõtetesse.

«See on fenomen, mis on toiminud hästi Eestis. Kõik need, kes olid Skype’is, asutasid järgmised Wise’id ja Pipedrive’id ja siis edasi firmad, mis sealt tulevad. Ettevõtjad annavad järgmise põlve ettevõtetele nõu ja kapitali,» selgitas Sten Tamkivi. «Tahaks teha sama asja üleeuroopaliselt ja suuremalt, kui siiani tehtud on,» lisas ta