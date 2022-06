Isehakanud energiatootjad ajavad elektrivõrgu umbe

Ainuüksi mais esitati ­Elektrilevile 1077 uut elektritootja liitumistaotlust koguvõimsusega ligi 90 megavatti. See on kogus, mis täisvõimsusel suudaks katta pea kümnendiku Eesti suvisest tarbimisest. On aga enam kui selge, et kõik need päikesepaneelid võrku ei ühendu ning määravaks saab, millise hinnapakkumise Elektrilevi tootjatele võrguga liitumiseks teeb.