Majanduse lühiuudised

Briti finantsjärelevalve uurib Kristo Käärmanni tegemisi

Wise’i kaasasutaja ja üks Eesti rikkamaid mehi Kristo Käärmann sattus Briti finantsjärelevalve huviorbiiti. Hakatakse uurima, kas Käärmann on rikkunud börsireegleid. Wise teatas börsile, et Käärmanni suhtes on alustatud uurimist ning et mees lubab teha võimuesindajatega koostööd. Amet uurib, kas Käärmann rikkus oma maksude mittemaksmise tõttu mingeid börsireegleid või -standardeid. Finantsjärelevalvet huvitab ühe rikkaima eestlase käitumine iseäranis seetõttu, et Käärmann on Wise’i tegevjuht. Käärmann sai ligi 845 000 euro väärtuses maksude tasumata jätmise eest ligemale pool miljonit eurot trahvi. PM