OECD: Eesti peab välja töötama vee-ettevõtluse riikliku strateegia

OECD peab oluliseks, et Eesti töötaks välja vee-ettevõtluse riikliku strateegia, mis näeks ette valdkonna eesmärgid, tegevussuunad ja rahastamise poliitika. Strateegia peab toetama vee-ettevõtete koondumist, sest ainult selliselt on jätkusuutlikus tagatud, ütles keskkonnaministeeriumi asekantsler Antti Tooming BNS-ile. Üheks võimaluseks võib Toomingu sõnul olla näiteks rahastamise suunamine väiksematele vee-ettevõtetele, sest just nendega ei soovi edukamad vee-ettevõtted liituda.