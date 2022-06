Kadri Simson: Venemaalt tuleb praegu kaks korda vähem gaasi

Simson lisas, et tutvustab esmaspäevasel kohtumisel ministritele konkreetseid samme, mis tema hinnangul aitaksid EL riikidel gaasitarnete vähenemiseks paremini valmis olla. Üks selline samm on gaasinõudluse vähendamise kooskõlastamine.

Simson ütles laupäeval, et 12 EL-i riiki on täielikult või osaliselt Venemaa gaasita jäänud. Ta lisas, et eelmisel nädalal jõudis EL kokkuleppele gaasitarnete suurendamises Iisraeli ja Egiptusega, süvendas koostööd Norraga ning lõpusirgel on otseläbirääkimised Aserbaidžaaniga.

«Hea uudis on see, et mais püstitati taas Euroopasse suunduva LNG voo rekord – 12,8 miljardit kuupmeetrit – see on ajaloo suurim kuumaht,» ütles ta.