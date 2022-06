Varude keskus: Eesti mootorikütustega varustatus püsib hea

Enoki sõnul on Austria rafineerimistehases juhtunud avarii ja sellest põhjustatud piirkondlikud tarneraskused hea näide, milleks riiklik kütusevaru on vajalik. «Austria ja Ungari kiire reageerimine varude vabastamisel hoidis ära bensiini ja diislikütuse puudujäägi sealsetes tanklates. Rafineerimistehase asemel said kütusefirmad oma tavapärased kogused bensiini ja diislikütust valitsuste kontrolli all olevast varust ning tarbijad ei pruukinud tarnekatkestust märgatagi,» selgitas ta pressiteates.